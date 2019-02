UFC Phoenix EN VIVO y EN DIRECTO por FoxSports: Caín Velásquez ante Francis Ngannou desde Arizona

UFC Fight Night Phoenix EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por FOX Sports (MINUTO a MINUTO). Evento especial que marca el regreso de Caín Velásquez frente al camerunés Francis Ngannou desde el Talking Stick Resort Arena. Sigue las incidencias en Depor.com

Caín es bicampeón de UFC y buscará seguir remando en el ránking para tentar recuperar el cinturón. Francis aplaudía cuando Caín ganó en París, pero ahora buscará romper el mito y tentar alcanzar al campeón actual, Daniel Cormier.



La vuelta de Caín Velásquez se dará en el Talking Stick Resort Arena. Como se recuerda, su última pelea fue ante Travis Browne el 9 de julio de 2016. En esta ocasión, estará ante uno de los noqueadores más peligrosos de la actualidad en UFC.





"Estoy feliz de regresar, quería hacerlo de esta manera ante un duro rival. Sé que Francis es un tipo peligroso, pero puedo ganarle con mi estrategia. Quiero demostrarle al público de UFC que estoy de vuelta y que voy por el título", dijo Caín Velásquez, quien marcó 112 kilos en el pesaje.



Dentro de su récord, Caín Velásquez registra 14 victorias y solo dos derrotas. Unos de sus triunfos más destacados fueron frente a Brock Lesnar y Junior dos Santos. Por su parte, Francis Ngannou viene de derrotar a Curtis Blaydes en China.



"No importa los abucheos, vamos a dar la sorpresa en UFC en Phoenix. Me preparé para esto", señaló Francis Ngannou, quien registró 117 kilos en la báscula.



El UFC Fight Night en Phoenix comenzará a las 5:30 pm con las primeras preliminares. Sin embargo, para Latinoamérica la transmisión será a partir de las 7:00 pm (hora peruana) por la señal de FOX Sports.



El duelo entre Caín Velásquez y Francis Ngannou será la estelar del UFC. Otro de los combates del evento será el de Vicente Luque ante Bryan Barberena. Reiva los horarios para Latinoamérica.



UFC Phoenix: horarios y canales del Caín Velásquez vs Francis Ngannou desde Arizona

*Estados Unidos (5:30 pm, vía ESPN+/ 9:00 pm, vía ESPN)

*México (6:00 pm, vía FOX Sports 2)

*Ecuador (7:00 pm, vía FOX Sports)

*Colombia (7:00 pm, vía FOX Sports)

*Perú (7:00 pm, vía FOX Sports)

*Bolivia (8:00 pm, vía FOX Sports)

*Argentina (9:00 pm, vía FOX Sports)

*Paraguay (9:00 pm, vía FOX Sports)

*Uruguay (9:00 pm, vía FOX Sports)

*Chile (9:00 pm, vía FOX Sports)

*España (12:30 a.m del lunes, vía UFC Fight Pass)