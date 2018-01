Luego de un 2017 espectacular, en donde ganó el título interino de peso medio, Robert Whittaker no ha comenzado este año de la mejor manera. Es que australiano iba a tener su primera defensa en el UFC 221 ante Luke Rockhold ; sin embargo, una lesión lo dejó fuera del segundo pay-per-view del calendario.

'The Reaper' no brindó muchos detalles de su lesión, solo especificó que ocurrió durante sus entrenamientos. Al no estar en condiciones para luchar, Yoel Romero tomará su lugar y se medirá ante Rockhold este 11 de febrero en Australia.

"Me gustaría disculparme con todos los fanáticos de MMA por no poder dar el espectáculo que merecen. Me han declarado médicamente incapaz para competir y no podré defender mi título", publicó el interino su cuenta de Instagram.



"Este evento significaba mucho para mí y estoy devastado por no poder formar parte. Todo lo que puedo hacer es concentrarme en recuperarme para volver mejor que nunca. Le deseo lo mejor a Yoel y Luke en su pelea", agregó.

De esta manera, Rockhold y Romero pelearán por el cinturón interino, el cual les dará una oportunidad al título mediano que dejará vacante Georges St-Pierre. Cabe señalar que el 'Soldado de Dios' ya ha peleado por la presea interina, justamente ante Robert Whittaker, perdiendo por decisión unánime.