Daniel Cormier consiguió un histórico triunfo el último sábado en Las Vegas: noqueó a Stipe Miocic y le arrebató el título de pesos pesados de UFC . Así, se convirtió en campeón de dos divisiones de forma simultánea (también posee el cinturón semipesado).

Al término del combate, Daniel Cormier fue encarado por Brock Lesnar , quedando pactado su enfrentamiento por el título de pesos pesados. Y aunque los fanáticos ya vienen contando los días para esta pelea (sería en enero de 2019), Ronda Rousey aseguró que prefiere no verla.

Resulta que Ronda Rousey , quien recientemente se convirtió en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama de UFC , mantiene una buena amistad tanto con Daniel Cormier como con Brock Lesnar.

"Ambos son amigos míos, así que no quiero tomar partido. No me puedo involucrar en esta pelea. Para mí será difícil de ver. Probablemente no lo haga. Odio ver a mis amigos pelear", dijo Ronda Rousey en entrevista con TMZ.

Cuando le preguntaron si Daniel Cormier puede ser considerado como el mejor de la historia de UFC , Ronda Rousey aseguró que nadie podría decirlo. "Es contradictorio decir que 'ahora mismo' es el mejor de todos los tiempos. Pero no ha llegado a donde ha llegado sin haber sido siempre uno de los mejores", finalizó.