Stipe Miocic demostró la noche del sábado que es el mejor de la división de peso pesado. Venció a Francis Ngannou , uno de los peleadores más temidos de la categoría de UFC , pero no se la llevó fácil.



Un video muestra cómo quedó su cara luego de enfrentar al camerunés. Eso, a pesar de que no consiguió conectar varios golpes directos a la cara debido al buen boxeo del campeón.



Stipe Miocic terminó con una bola debajo del ojo derecho, resultado de un gancho en el primer round. Fue justamente este el mejor del retador, antes de que pierda físico.



Debido a sus lesiones, es probable que tenga que estar alejado del octágono de la UFC por un par de meses. Sin embargo, ya pidió a su próximo rival: el mexicano Caín Velásquez.



El excampeón no pelea desde el UFC 200, cuando noqueó a Travis Browne. Han pasado casi dos años desde entonces, pero podría volver a tener el cinturón.