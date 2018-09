La paciencia de Valentina Shevchenko se agotó este viernes, luego de que Nicco Montaño , campeona de la división mosca de la UFC , cancelara a última hora el combate que disputarían este sábado en el American Airlines Center de Dallas.

Solo un día antes del esperado UFC 228, Nicco Montaño quedó descartada para enfrentar a Valentina Shevchenko. Según explicó la compañía en un comunicado, la peleadora estadounidense fue trasladada a una clínica por "problemas de salud". Sin embargo, esta excusa no es creíble para la 'Bala'.

"No me sorprende esta situación con Nicco. Y lo dije antes, ella podía salir de la pelea en cualquier momento. Ha estado tratando de evitar esta pelea varias veces. Es la tercera vez que me preparo para enfrentarla", escribió Valentina Shevchenko en su cuenta de Facebook.



"Parece que este fue su plan desde el principio. Venir a la semana de la pelea, construir su nombre, hablar con seguridad y luego escapar al último minuto. Ella estuvo hablando del espíritu de lucha, ¿de qué tipo de espíritu puede hablar ahora?", agregó Valentina Shevchenko.

"No creo en esa versión de que tiene problemas de salud, ella se veía totalmente bien en los entrenamientos abiertos y en el día de medios. Sus acciones no son para nada profesionales. Lo siento por todas las personas que vinieron a verme. Estoy muy molesta por todo esto, quería salir de Dallas con el cinturón", finalizó la representante peruana en la UFC.