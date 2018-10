UFC emocionó a los fanáticos de las MMA, luego de anunciar la que tal vez sería la pelea más esperada de los últimos años en la división femenina. Valentina Shevchenko enfrentaría a Joanna Jedrzejczyk ; sin embargo, el sueño pareció durar poco.

La empresa decidió cancelar la pelea y colocó a la peruana-kirguís ante Siajra Eubanks como la pelea estelar del próximo UFC 230 el próximo 3 de noviembre.

El anuncio de Shevchenko vs. Eubanks no fue del agrado de los fanáticos. Pero no solo llegó de sorpresa a ellos, tampoco Joe Rogan, famoso anunciador de la empresa, sabía quién era la peleadora. Pero esto nuevamente fue cancelado y todo gracias al espectacular performance de Derrick Lewis en UFC 229.

Dana White está cerca de restablecer el duelo original de 'The Bullet' ante Joanna Jedrzejczyk. Así, Valentina ' buscará el título mosca en el UFC 231, el próximo 8 de diciembre en Canadá.

Lewis logró vencer a Volkov el último sábado y se ganó la posibilidad de tentar el título peso completo que posee Daniel Cormier. La bonificación por ser la 'actuación de la noche' le dieron la visibilidad necesaria de poder aspirar al cinturón.