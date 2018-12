Los principales peleadores que estarán en el UFC 231 llegaron a Canadá para realizar la conferencia de prensa previa al evento, que se desarrollará el 8 de diciembre en el Scotiabank Arena de Toronto. Y Valentina Shevchenko no podía estar ausente.

La 'Bala' llegó al teatro Winter Garden para tener su primer careo con Joanna Jedrzejczyk, su rival del UFC 231. Ambas pelearán por el título vacante de peso mosca y contestaron las preguntas de los periodistas.

"Cuando gané el título mosca, habré sido dos veces campeona de UFC. Así demostraré que soy la mejor peleadora de la empresa", enfatizó la polaca. Por su parte, Valentina no se quedó atrás. "No hay forma que me vaya de Canadá sin el campeonato", dijo.

Al cierre de las preguntas, Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk realizaron un careo previo al pesaje y ceremonia oficial. Cabe señalar que Max Holloway y Brian Ortega, los estelaristas del UFC 231, también tuvieron un cruce de miradas.