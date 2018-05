Viajar en vuelos comerciales es barato, pero no siempre cumple con las expectativas. Amanda Nunes , campeona de UFC , lo aprendió a la mala y no tuvo mejor idea que compartir su experiencia con sus seguidores de Twitter.



Amanda Nunes viajó a Brasil, país donde nació, para defender por tercera vez el título de peso gallo de la UFC. Lo hará ante Raquel Pennington el próximo 12 de mayo.



Sin embargo, no la pasó nada bien. Amanda Nunes se quejó vía Twitter del terrible momento que pasó durante las más de ocho horas de viaje. Uno de los pasajeros sufría de indigestión y no la dejó descansar debido al mal olor.



"Acabo de llegar al hotel en Río y voy a intentar dormir. En el avión fue imposible porque alguien estuvo tirándose pedos toda la noche", señaló la campeona de UFC en Twitter.



A pesar del mal momento, Amanda Nunes está entusiasmada de estar en su país. Será la tercera vez que pelea en Brasil bajo la camiseta de la UFC.