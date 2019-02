¿El nuevo inquilino de AEW? Cody Rhodes ayudará a Tye Dillinger en su nuevo camino en la lucha libre

Tye Dillinger acaba de terminar su relación con la WWE. Pidió la rescisión de su contrato y la empresa se la concedió. Ahora "The Perfect 10" es un agente libre y podrá luchar después de tres meses (es el tiempo que tiene que esperar por haber trabajado para la empresa de Vince McMahon). Los rumores sobre si irá a Japón o a la nueva AEW están a la orden del día y más con las recientes declaraciones de Cody Rhodes.

Cody, actual luchador y vicepresidente de la All Elite Wrestling ( AEW), conversó con Wrestling Inc y dijo lo siguiente: "Respeto mucho a Tye. Con solo tres meses de experiencia, la WWE me ofreció un contrato por ser hijo de Dusty Rhodes y me mandaron a la OVW, que en ese entonces era el territorio de desarrollo. Me emparejaron con Tye. En técnica, él era superior, pero nunca me vio como una carga".

" Tye y yo somos amigos. Y me parece que se ha ido de la empresa de forma respetuosa. Les ha dado las gracias de forma pública. Si dejar la WWE era su deseo, estoy feliz por él y haré lo que pueda para ayudarlo en su nuevo camino. Sé que ama esta industria", añadió.

No fue la única entrevista que Cody concedió, también habló con 411 Mania. Además de destacar la amistad que lo une con Tye, también declaró: "La empresa que lo reciba, ya sea New Japan Pro Wrestling, Ring Of Honor, MLW o Evolve, va a salir muy beneficiada".

Cody es el actual vicepresidente de AEW. Con ese cargo podría contratar a Ron Arneill (nombre real de Tye Dillinger) y sumarlo a sus filas. Será que la próxima pelea de 'The Perfect 10' será en AEW Double or Nothing.