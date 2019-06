¡Su primer trofeo fuera de WWE! Jon Moxley ganó el título de los Estados Unidos en un evento de la NJPW [VIDEO]

Jon Moxley (o Dean Ambrose) dejó la WWE , pero no ha sido para mal. Todo lo contrario. Está que se pasea por las empresas independientes y hasta ya ganó un cinturón: el título de los Estados Unidos IWGP de la empresa New Japan Pro-Wrestling.

Así es. El exlunático estuvo presente en el evento NJPW Best Of The Super Juniors 26 y se enfrentó a Juice Robinson, a quien derrotó en más de veinte minutos de pelea, en la que hubo de todo: sillas, mesas y técnicas que Moxley había dejado de usar.

Uno de los momentos que más llamo la atención fue la parte final. Para ganar, Moxley usó un nuevo movimiento -al parecer mucho más potente que el Dirty Deeds- que se conoce como Double Underhood DDT o Butterfly DDT. Fue sorprendente.

Así ganó Jon Moxley. (NJPW)

De esta manera, Moxley consiguió su primer reinado fuera de la WWE y el recinto Ryogoku Kokugikan fue testigo de tremenda hazaña. Lo que sigue en su itinerario, y que ya está confirmado, es pelear en otro show de AEW y luego contra Pentagon Jr. en una lucha inédita en el evento 'Prison Break' de la Northeast Wrestling.

La entrada de Jon Moxley. (NJPW)

► Golden State Warriors vs. Toronto Raptors: chocan en el tercer partido de las finales de la NBA



► ¿Volverá al ring? Ronda Rousey publicó en sus redes que extraña a la WWE



► WWE lo reveló: ¿qué ocurrió debajo del cuadrilátero de SmackDown entre R-Truth y Elias? [VIDEO]



► Toronto Raptors vs. Golden State Warriors vía ESPN: se enfrentan en la tercera final de la NBA