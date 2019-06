¿La primera traba? AEW no dejaría que Jon Moxley se presente en un evento de New Japan Pro Wrestling

Como AEW aún no tiene un programa semanal, a Jon Moxley se le permitió realizar presentaciones en diferentes lugares; por eso, apareció de sorpresa en New Japan Pro Wrestling. Y aunque estaba anunciado para otro evento de dicha empresa, al final no se dará.

Y es que todo hace indicar que AEW le habría negado el permiso a Jon Moxley tras haber un conflicto de intereses, según reveló Dave Meltzer. Esto porque el próximo evento de New Japan Pro Wrestling será en territorio de Estados Unidos.

"Se le permite estar en el G1 (evento de NJPW), pero no en los programas que se celebren en Estados Unidos. AEW no lo permitió porque esa es básicamente la situación, tienen sus derechos en los Estados Unidos", dijo Meltzer.

Cabe señalar que G1 de New Japan Pro Wrestling se realizará el 6 de julio en Dalas, Texas. Si bien será un evento de larga duración (hasta el 12 de agosto), Jon Moxley se unirá a la gira a partir del 13 de julio, ya en Tokio.

► A paso firme: Federer venció a John Millman en su debut en el ATP 500 de Halle



► ¡Se quedó en 'casa'! Peruano Quiñones venció al chileno Muaiad y ganó el título de peso mosca en el 300 Sparta 32



► ¡Se luchó! Selección peruana de vóley masculino cayó ante la escuadra mexicana en la Copa Panamericana 2019



► Un show de primera: repasa todos los resultados del RAW previo a Stomping Grounds