Ric Flair sobre Triple H: "El será quien seguramente se encargue de la WWE cuando Vince McMahon ya no esté"

Ric Flair , 16 veces campeón mundial, es una de las voces autorizadas de la lucha libre. Por eso, el WrestlingINC le ha hecho una entrevista en la que el 'Nature Boy' departió, mayormente, sobre AEW , la competencia de WWE.

Primero, se refirió a su relación con Tony Khan, actual presidente de la All Elite Wrestling. "Somos muy cercanos y sé que trabajará duro para seguir con el producto. Además, tiene cerca a gente importante como Jim Ross o Chris Jericho. Se ha rodeado de personas que saben del negocio", dijo Flair.

Sobre Cody rompiendo el trono en Double or Nothing (en referencia a que se acabó el reinado de Triple H) declaró: "Si hablan de ti, es que estás haciendo algo bien. Hunter es un hombre importante y un peso pesado del negocio, dentro y fuera del ring. Es seguro que él será la próxima persona que se encargue de WWE cuando Vince McMahon ya no esté".



También habló sobre el rumor de que sería él quien presente el título mundial de la AEW en Double or Nothing en lugar de Bret Hart. "Sí lo escuché. Me siento halagado por el solo hecho de que me hayan considerado. Pero, en realidad, nunca me dijeron nada ni se contactaron conmigo".

► ¡Como en Street Fighter! Kenny Omega y The Young Bucks usaron el 'Hadouken' en su lucha en Fyter Fest [VIDEO]



► ¡Con mesas, púas y tachuelas! Jon Moxley se llevó la victoria en su debut en el AEW Fyter Fest [VIDEO]



► Fan del fútbol: Randy Orton le envió un mensaje a la selección femenina estadounidense y a su capitana Megan Rapinoe



► WWE RAW: sigue el show rojo con The New Day y Kofi Kingston desde Dallas