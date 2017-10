Jinder Mahal parece haber encontrado nuevo retador para su título mundial de la WWE en la última edición de SmackDown Live, donde fue atacado brutalmente por AJ Styles cuando hablaba sobre sus planes de enfrentar a Brock Lesnar en Survivor Series.

La acción inició con los Hermanos Singh presentando a Jinder Mahal como la máxima estrella de la WWE. "Hace poco estuve en la India, donde me han tratado como un héroe. Ahí un pequeño niño me preguntó cuál será mi próximo reto tras vencer a varias estrellas y le respondí que sería Brock Lesnar en Survivor Series", explicó el Maharaja.

En ese momento, AJ Styles interrumpió su discurso para recordarle que todavía no ha vencido a todos en SmackDown Live. "Todavía no te has enfrentado a mí", lanzó el 'Fenomenal'. "Ni siquiera te mereces esa oportunidad", respondió el campeón.

Estas palabras no le gustaron para nada a AJ Styles, quien lo sorprendió con una brutal combinación de golpes. Tras ser llevado al backstage por los Hermanos Singh, Jinder Mahal le reclamó a Daniel Bryan por la actitud de AJ Styles, asegurando que Sunil Singh desafiará al 'Fenomenal' en el próximo SmackDown Live.