Roman Reings pudo salir bien librado este domingo, en Backlash. Venció a Samoa Joe con una potente lanza, victoria que le asegura ser el primer retador al título de la WWE.



Fue Samoa Joe quien dio inicio a esta rivalidad entre samoanos. Este se burló de Roman Reigns, quien no pudo vencer a Brock Lesnar tanto en WrestleMania 34 y Greatest Royal Rumble.



Sin embargo, Roman Reigns le hizo notar que es el mejor de la WWE. El exmiembro de The Shield sacó su mejor repertorio en Backlash y se llevó la victoria.



Ante este escenario, no se sabe qué pasará con Samoa Joe. Actualmente, es luchador de SmackDown, por lo que no tendría otro enfrentamiento con Roman Reigns.



Por lo pronto, la WWE podría hacer un cambio sorpresa. Roman Reigns tendría que agregar a Samoa Joe a su lista de rivales, además de Brock Lesnar.