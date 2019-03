¿Pelearán en un futuro? Batista y el actor Stephen Amell se enfrentaron en Twitter

Batista y Stephen Amell, protagonista de la serie Arrow, tuvieron un pequeño altercado en Twitter. El hecho ocurrió después de que la WWE confirmara que el 'Animal' enfrentaría a Triple H en WrestleMania 35, en una pelea sin descalificación.

Todo empezó con el comentario que hizo Amell. "Acabo de aterrizar y me he enterado que Batista y Triple H pelearán en WrestleMania. Realmente estoy emocionado por ese combate, pero a la vez no quiero ver cómo una celebridad perjudica a la cartelera", escribió.

La dura respuesta de Batista no se hizo esperar. "Teniendo en cuenta que esa celebridad puede vencer a cualquiera, que esa celebridad es seis veces campeón mundial y que esa celebridad está en esa pelea porque ama la lucha libre, quizá pueda sumar a la cartelera. Quizá", público en Twitter.

Luego, llegó la contestación de Amell, quien al parecer no quería ofender al 'Animal'; "Hola Dave. Soy un gran fanático tuyo. Al publicar ese tuit, quería burlarme de mí. Claramente no fue gracioso. Por favor, no me mates".

Batista no ha contestado el mensaje. Como se recuerda, el actor Stephen Amell es un gran admirador de la lucha libre profesional. Y ha tenido tres peleas. Una en WWE, junto a Neville, y las otras dos en ROH y en ALL IN.



►¡Con Kofi como protagonista! Repasa los resultados del SmackDown que inicia el camino a WrestleMania 35



► ¿Lo logrará? Kofi Kingston deberá vencer a cinco superestrellas si quiere pelear en WrestleMania 35 [VIDEO]



► ¡Nadie la calla! Becky Lynch: "Charlotte, la gente no necesita una Reina. Necesita a 'The Man'" [VIDEO]



► ¡Se acabó el equipo! Shane McMahon y The Miz se enfrentarán en WrestleMania 35 [VIDEO]