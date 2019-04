¡El 'Animal' anda suelto! Batista, de fisicoculturista a estrella de WWE y del cine

Dave Bautista o simplemente Batista es uno de los campeones más dominantes de WWE , además, un actor en potencia en Hollywood. Aunque hoy goza de fama y popularidad, tuvo una infancia difícil, pero encontró el 'camino' en el fisicoculturismo.

De madre con raíces griegas y de padre filipino, Batista nació el 18 de enero de 1969 en Virginia. De niño vivió una etapa difícil tras el divorcio de sus padres, pero su abuelo tomó el rol paternal y trabajando como taxista, barbero y otros empleos sacó adelante a su familia.



Batista, en reiterados ocasiones, mencionó que él vivió en pobreza y en un lugar complicado, pues a los nueve años vio tres asesinatos al frente de su casa. A la edad de 13, empezó a robar carros y a los 17 vivía de manera independiente.



Si bien tuvo alguno que otro problema con la ley, Batista trabajó como seguridad antes de ser fisicoculturista, decisión que según admite le salvó la vida. Con 18 años, empezó a participar en distintos concursos y competencias.

¿Cuantos años tiene Batista?

Batista nació el 18 de enero de 1969. Tiene 50 años.

Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Curt Hennig y Road Warrior Animal en un congreso de fisicoculturismo. Batista intentó entrar a la WCW, pero sin éxito. Luego, probó suerte en WWE (antes WWF), allí lo vieron como un prospecto y lo enviaron a trabajar con Afa Anoa'i.

Batista luchó en la empresa World Xtreme Wrestling de Anoa'i bajo el nombre de Kahn hasta el 2000. Ese mismo año, debutó en Ohio Valley Wrestling (OVW) con el nombre de Leviathan. En 2001, ganó el campeonato de peso pesado.



En 2002, Batista perdió el título ante The Prototype (John Cena). En OVW, su personaje era de un discípulo de una secta liderada por Synn, pero luego pasó a ser el seguridad de D-Von, una historia que lo llevó a debutar en WWE.

El 9 de mayo de 2002, Batista debutó en SmackDown Live y fue presentado como Deacon Bautista, el ayudante de D-Von. Su primer combate fue el 27 de ese año, donde junto a su mentor vencieron a Randy Orton y Faarooq.

Sin embargo, el 29 de agosto, Batista atacó a D-Von y una semana después lo venció en un combate. Tres meses después, debutó en RAW, bajo el nombre de Batista. Desde su primera aparición, causó impacto, derrotando a luchadores como Kane, The Hurricane, D'Lo Brown, entre otros.

Al año siguiente, participó del Royal Rumble y logró quedar entre los cuatro últimos, pero fue eliminado por The Undertaker. La noche siguiente, Batista se unió a Triple H, Ric Flair y Randy Orton, así formaron el grupo Evolution.



¿Cómo se llama Batista?

Batista se llama Dave Bautista.

Evolution representaba, según Triple H, el pasado en Ric Flair, el presente en él, y el futuro con Batista y Randy Orton. Una de sus rivalidades más importantes se dio con Shawn Michaels.



En Armageddon 2003, ganó los títulos en pareja de RAW junto a Ric Flair. En ese mismo evento, Randy Orton venció el cinturón Intercontinental y Triple H capturó el cetro mundial. Así, cada miembro de Evolution obtuvo un campeonato.

Batista y Ric Flair retuvieron sus títulos contra los Dudley Boyz y frente a Chris Jericho y Christian; sin embargo, los perdieron contra Booker T y Rob Van Dam. Aunque poco tiempo después lo volvieron a recapturar.



En WrestleMania XX, Batista, Ric Flair y Randy Orton vencieron a The Rock y Mick Foley. Su segundo reinado como campeón en parejas llegó a su fin el 19 de abril, cuando Chris Benoit y Edge los derrotaron en RAW.



En Survivor Series, Batista formó parte del equipo de Triple H para luchar contra Randy Orton, Chris Jericho, Chris Benoit y Maven. El resultado no fue favorable, y como resultado los rivales tomaron posesión por cuatro semanas de RAW.



En ese tiempo, el título mundial se quedó vacante tras un polémico final que afectó a Evolution. En 2005, participó en Elimination Chamber para conocer al campeón, pero al final ayudó a Triple H a recapturó el cetro.

(WWWE) Batista ganó su primer título en WWE, ante Triple H en WrestleMania 21. (WWE) WWE

A pesar de ello, Batista comenzó a recibir apoyo del público, lo que generó cierta incomodidad en Triple H, pues empezaba a ser un posible rival; por eso, le sugirió que no entrase al Royal Rumble y así lo ayudará a retener el título. Sin embargo, no le hizo caso, entró a la 'Batalla' y la ganó, eliminando al último a John Cena.

Como ganador del Royal Rumble, Batista tuvo que decidir a qué campeón retaba si a Triple H por el título peso pesado o a JBL por el campeonato de WWE. Pese a los esfuerzos de Triple H para que firmara por SmackDown, no aceptó y atacó a su excompañero.

¿Cuánto mide y pesa Batista?

Batista mide 1.98 cm y pesa 132 kilos.

Finalmente, en WrestleMania 21, Batista derrotó a Triple H y ganó su primer título peso pesado. Aunque la rivalidad con el 'Juego' siguió por varios meses, logró retener el cetro en todas ellas.

El 30 de junio, Batista fue transferido a SmackDown y se llevó el título a su nueva marca. En un primer momento, tuvo rivalidades con JBL y con Eddie Guerrero. Para Survivor Series, fue el capitán de su show para enfrentar al equipo de RAW.



Si bien SmackDown ganó la serie, Batista inició una rivalidad con Kane y Big Show (los campeones en pareja de RAW), a quienes enfrentó con Rey Mysterio en Armageddon.

En el SmackDown previo a Armageddon, Batista y Rey Mysterio derrotaron a MNM y ganaron los títulos en pareja del show. Así, el 'Animal' se convirtió en doble campeón; sin embargo, en diciembre perdieron los cinturones tras la aparición de Mark Henry.

Días después, Batista sufrió una lesión que lo manto alejado hasta julio de 2006, dejando vacante el título peso pesado.

¿Cuántos títulos tiene Batista?

Batista ha ganado diez títulos en WWE: cuatro veces el campeonato de peso pesado, tres veces el campeonato mundial en parejas, dos veces el título de WWE y uno el campeonato en parejas de SmackDown.

El 7 de julio, Batista regresó y se iba a enfrentar a Mark Henry, pero este último sufrió una lesión, por lo que en The Great American Bash se enfrentó a Mr Kennedy, donde perdió por descalificación.



Sin embargo, a la semana siguiente se reivindicó y ganó una oportunidad titular contra Booker T, el campeón peso pesado. Batista se convirtió por segunda vez en campeón en Survivor Series luego de varios intentos.



(WWE) Batista ganó el premio a Luchador del año en 2005. (WWE) WWE

Para WrestleMania 23, Batista enfrentó a The Undertaker, pero no logró retener el título. En los meses siguientes, no pudo recapturar el cetro. Hasta que en Unforgiven, Batista ganó el título por tercer vez, venciendo a The Great Khali y Rey Mysterio.

El tercer reinado de Batista culminó en Armageddon luego de perder ante Edge, en ese combate también estuvo The Undertaker. Luego de dejar la órbita del título peso pesado, persiguió el cinturón de los Estados Unidos, pero sin éxito.

Luego entró en una rivalidad con John Cena, la cual generó el primer enfrentamiento entre ambos en SummerSlam. Al final, Batista se llevó la victoria. En No Mercy, se convirtió en retador al título peso pesado, el cual lo ganó por cuarta vez en Cyber Sunday.

Sin embargo, 8 días después en RAW, lo perdió ante Chris Jericho en un lucha de jaula. Luego de una rivalidad con Randy Orton, se sometió a una operación en el cuadríceps de la pierna derecha, lo que lo mantuvo inactivo hasta abril de 2009.

Batista regresó para ganar el título de WWE ante Randy Orton; sin embargo, tuvo que dejarlo vacante por una nueva lesión, esta vez en su bíceps izquierdo, por la cual fue sometido a una cirugía. Entre ese año y el 2010, tuvo rivalidades con Mysterio y Cena.



Con este último, pudo ganar de nuevo el título de WWE luego de vencerlo. Sin embargo, en WrestleMania XXVI, lo perdió frente a John Cena, pero la rivalidad siguió hasta Over The Limit cuando se enfrentaron en un combate de 'Yo me rindo'.

La noche siguiente, luego de que no lo incluyeran en una lucha por el título, y con una lesión, Batista abandonó WWE. En 2013, se anunció su regreso para participar en el Royal Rumble. Aunque ganó la 'Batalla Real', los fanáticos terminaron abucheando el final, pues querían ver ganador a Daniel Bryan.

Tanta fue la presión de los fanáticos que Daniel Bryan logró entrar a la pelea por el título y así luchó contra Batista y Randy Orton. En un primer momento, el 'Animal' iba a ganar, pero los directivos de WWE agregaron al 'barbón' por el impulso que tenía en la gente.

¿Con quién se enfrentará Batista en WrestleMania 35?

Batista volverá a pelear en WrestleMania 35 ante Triple H. Será un combate sin descalificación y si el 'Juego' pierde se retirará.

El 14 de abril, Batista, Triple H y Randy Orton se reunieron como Evolution y atacaron a The Shield; sin embargo, perdieron su lucha en Extreme Rules y en Payback. La noche siguiente a ese último evento, el 'Animal' volvió a reunir a WWE luego que Triple H le negara un combate por el título.

El 16 de octubre del 2018, Batista regresó por el episodio 1000 de SmackDown para reunirse con Triple H, Randy Orton y Ric Flair. Sin embargo, el 25 de febrero de 2019, volvió, pero para atacar a 'The Nature Boy', cuando se esperaba la aparición de la leyenda por la celebración de sus 70 años.



El 11 de marzo en RAW, Batista reapareció para retar a Triple H en WrestleMania 35. Un combate sin descalificación en el que no solo estará en juego el honor, sino la carrera del 'Juego', pues si pierde tendrá que retirarse.

(WWE) Batista ha ganado dos veces el Royal Rumble. (WWE) WWE

Batista, carrera como peleador de artes marciales mixtas

Después de dejar WWE, Batista anunció su incursión en las artes marciales mixtas en 2010. Por ese tiempo, se convirtió en cinturón morado en jiu-jitsu brasileño. En 2012, debutó como peleador de MMA ante Vince Lucero, al cual venció por nocaut técnico.

Batista, carrera como actor en Hollywood

Batista estuvo en la sexta temporada de la serie Smallville, como un alien llamado Aldar. En junio de 2009, apareció en Vecinos, al año siguiente estuvo en un episodio de Chuck.

Hasta el momento, el papel más importante de Batista fue el de Drax en Guardianes de la Galaxia, el cual tuvo buena acogida. En 2017, estuvo en la segunda parte de la película y en abril del 2018, actuó en Avengers: Infinity War.

