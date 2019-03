¡Le dio lo que quería! Batista y Triple H resolverán sus asuntos en WrestleMania 35 [VIDEO]

Batista llegó con su equipo de seguridad porque no planeaba pelear. El 'Demonio Dave' se apareció bien elegante no para subirse al ring, sino para exigirle algo a Triple H : su presencia en WrestleMania 35. ¡Y así será!

Batista y Triple H pelearán en WrestleMania 35. (WWE)

Batista llegó al escenario y todos explotaron, pero antes de avanzar al ring principal, hizo ingreso su staff de seguridad compuesta por diez hombres vestidos de negro para evitar cualquier altercado del esposo de Stephanie McMahon.

"No iré al ring, no lucharé esta noche. Solo quiero que me des lo que quiero y será en mis términos, no en los tuyos. ¡Dame lo que quiero!", le replicó una y otra vez Batista a Triple H, y él le dio lo que pidió. Su presencia en WrestleMania 35 es más que segura.

Batista tomó el micrófono pidiéndole un combate uno a uno, pero Triple H dijo que él había fracasado múltiples veces en la empresa y lo que merecía es que le dieran una paliza fuera del cuadrilátero. Para culminar, Triple H confirmó el combate entre ambos para WrestleMania 35, que tendrá la estipulación No Holds Barred.

