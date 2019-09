De lujo: Becky Lynch y Charlotte Flair enfrentarán a Sasha Banks y Bayley en el estreno de Friday Night SmackDown

Desde este viernes 4 de octubre, a través de la señal de FOX en Estados Unidos, se emitirá el programa Friday Night SmackDown. Y la WWE quiere que este renovado show azul sea inolvidable, para que la gente se acostumbre a este nuevo horario.

Ya hay una pelea confirmada que será entre Brock Lesnar y Kofi Kingston por el título de la WWE. Pero no será la única que muestre un gran nivel, pues la empresa ha añadido un combate más, que será protagonizado por The Four Horsewomen (Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks y Bayley).

Becky y Sasha se encuentran en una rivalidad que estrenará un episodio más cuando se enfrenten en la jaula de acero en el evento Hell in a Cell (el título femenino de la irlandesa estará en juego). Por otro lado, Bayley y Flair también se encuentran enemistadas.

Las malas de esta película son Sasha y Bayley, así que harán equipo para enfrentar a Charlotte y a Becky. Además, este enfrentamiento es una revancha para la 'Jefa' y la chica de los abrazos, pues hace dos semanas en Raw perdieron ante Flair y 'The Man'.

