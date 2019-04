¡No se soportan! Becky Lynch y Lacey Evans se agarraron a golpes en el Raw de Lexington [VIDEO]

El Monday Night Raw de Lexington tuvo la presencia de Becky Lynch , quien salió al medio del cuadrilátero para dar algunas declaraciones sobre sus dos combates en Money in the Bank. The Man peleará contra Lacey Evans por el título de Raw y contra Charlotte Flair por el cinturón de SmackDown.

Después de asegurar que va a salir victoriosa de esas dos contiendas, la entrevistadora le hizo recordar lo que ocurrió en el show rojo de la semana pasada, en donde Evans le metió un derechazo en la cabeza y, segundos después, le aplicó otro.

Becky se amargó y le quitó el micrófono para luego llamar a Lacey al ring. La mencionada salió y luego de decir algunas palabras, se fue directo a la irlandesa, quien no espero pues también bajó del cuadrilátero para atacar a la que será su rival en Money in the Bank.

Las dos se empezaron a dar tremendos embates. Tuvieron que llegar los árbitros y los miembros de seguridad para detenerlas. Aun así se seguían atacando. Hasta que por fin pararon y Lacey Evans se fue.

