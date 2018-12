Sopresa: Roode y Gable derrotaron a The Authors of Pain y ganaron los títulos en pareja de RAW [VIDEO] En el inicio del WWE RAW, Bobby Roode y Chad Gable derrotaron a The Authors of Pain en un combate de tres contra dos. La victoria se dio tras la cuenta de tres del ''Glorioso' a Drake Maverick.

Bobby Roode y Chad Gable lograron su segundo título en WWE. (WWE)