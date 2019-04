¡El Monstruo anda suelto! Braun Strowman apareció en SmackDown Live y atacó a Samoa Joe [VIDEO]

Braun Strowman se hizo presente en el WWE SmackDown Live posterior a WrestleMania 35 y atacó a Samoa Joe. El samoano, al no poder hacerle frente al gigante, terminó fuera del ring y no quiso volver.

Samoa había ingresado al cuadrilátero del show azul para golpear a R-Truth. Luego de cumplir su cometido, agarró el micrófono para decir que derrotó a Rey Mysterio en menos de un minuto y que acabará con cualquier superestrella que se tope en su camino.

Apenas terminó de decir eso, sonó el tema de Braun Strowman. El 'Monstruo entre Hombres' salió y se fue contra Samoa Joe. El samoano intento vencerlo con una dormilona pero no pudo y terminó fuera del ring. Al final, lo único que hizo fue retirarse derrotado. De esta manera, Strowman dejó claro quién es el que manda.

El WWE SmackDown Live de Nueva York tendrá como combate estelar un tres contra tres. Los miembros de The New Day (Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods) deberán enfrentarse a The Bar (Cesaro y Sheamus) y a la superestrella de Raw, Drew McIntyre.

