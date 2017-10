Durante todo el RAW de Baltimore, The Miz presintió que Braun Strowman regresaría; por ello huyó luego de la última lucha. Sin embargo, el 'Monstruo entre Hombres' impidió que se fuera con sus secuaces y los persiguió hasta el ring, en donde los masacró.

Con los regresos de Nia Jax y Samoa Joe, The Miz estaba angustiado, pues temía que también haga su aparición el 'barbón'. Aunque le pidió irse temprano a Kurt Angle, este le exigió que se quede hasta el cierre del programa.

En un momento, empezó a ver bolsas de basura, como señal de que Strowman estaba cerca. Es que el campeón Intercontinental se aferraba a la idea de no ver más al 'gigante' luego de que fuera arrojado a un camión de basura en TLC.



Grande fue su sorpresa al estar dentro de su limosina, ya que un carro de basura se ubicó delante suyo y de ahí salió Braun Strowman. The Miz, Bo Dallas y Curtis Axel huyeron en dirección al cuadrilátero, pero no había escapatoria. El 'Monstruo entre Hombres' destruyó a los tres con su powerslam.