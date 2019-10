Bret Hart: "Quien piense que la 'Traición de Montreal' fue algo preparado es un idiota"

En Suvivor Series de 1997, Bret Hart perdió el título de la WWF (como antes se llamaba la WWE ) ante Shawn Michaels, y caía ante su público canadiense. Según Hart, había acordado con Vince McMahon que la pelea terminaría en descalificación por la interferencia de otros luchadores. Pero no fue así.



Era un hecho que Bret Hart iba a formar parte de las filas de WCW, por lo que el 'Jefe' no quiso arriesgar a que se vaya con el título a otra empresa. Así que planeó la victoria del 'Chico rompe corazones' sin avisarle a Bret. A este acontecimiento se le llamó la Traición de Montreal.

Recientemente, este tema ha vuelto a ser comentado por un exluchador y lo que este ha dicho no le ha gustado para nada a Bret Hart. Se trata de Kevin Nash, quien aseguró que todo lo que sucedió aquella noche ya estaba preparado anteriormente.

Esta fue la respuesta que dio Hart en una entrevista con el podcast Inside the Ropes: "Quien piense que la 'Traición de Montreal' fue algo preparado es un idiota o, seguramente, solo busca provocar. Puedo nombrar a personas que estaban en la habitación cuando golpeé a Vince McMahon. Puedo decirte exactamente donde se sentaron todos cuando sucedió eso y cuáles fueron sus reacciones, incluida la de Shawn".



"Kevin Nash no estuvo allí. Si realmente quieren saber qué sucedió ese día, hablen con The Undertaker. Es uno de los luchadores que estuvo en la habitación", agregó 'The Hitman' Hart, en declaraciones difundidas por Solo Wrestling.



► Un campeón está de vuelta: Andy Murray rompió en llanto tras ganar torneo ATP después de 31 meses [VIDEO]



► ¡Gran hazaña! Selección femenina peruana de sóftbol clasificó al Mundial Sub 18 del 2020



► A nada del triunfo: Richard Palomino vuelca su auto y abandona Caminos del Inca [VIDEO]



► Una carta para Juan Pablo Varillas: 'Día de Franco', la columna de Franco Lostaunau