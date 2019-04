Pasó susto: Bret Hart rompió su silencio tras el ataque que sufrió en la ceremonia del Salón de la Fama de WWE

Cuando todo se desarrollaba de la mejor manera la ceremonia del Salón de la Fama, un presunto fanático de WWE entró al ring para atacar a Bret Hart. De inmediato, los luchadores aparecieron para rescatar a la leyenda.

El agresor fue identificado como Zach Madsen, quien deberá afrontar cargos de asalto en tercer grado y conducta desordenada. Según la corte de Nueva York, deberá pagar una fianza de 1500 dólares y sus cargos lo podrían llevar a la cárcel por dos años.

Tras este incidente, Bret Hart rompió su silencio a través de las redes sociales. "¡Qué fin de semana salvaje para decir lo menos! Quiero agradecer a WWE por el honor de ser parte del Salón de la Fama junto con Jim Neidhart. Además, agradezco la hospitalidad que tuvieron con mi familia y amigos", dijo.

"Con respecto a la ceremonia, primero quiero que sepan que estoy bien y que no me lesioné. Si hay algo que quiero que todos se lleven no es tanto lo que sucedió, sino cómo no iba a dejar que nada me impidiera completar mi tributo a mi mejor amigo. También me alegró poder unirme a Natalya y a Beth Phoenix en WrestleMania. Gracias a todos por sus amables pensamientos y palabras", finalizó Bret Hart.

