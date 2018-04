Por más que Brock Lesnar tenga planes de salir de la WWE , no va a poder hacerlo próximamente. En especial porque no tiene planeado estar en el próximo evento de la compañía.



El domingo 6 de mayo, la WWE pondrá a Backlash en el centro. A pesar de no ser un evento tan promocionado, es el próximo en el que el elenco de Raw tendrá participación.



Sin embargo, para sorpresa de muchos fanáticos de la WWE, Brock Lesnar no es parte de la cartelera. Es más, Roman Reings, retador al título y su asiduo rival, está pactado para enfrentar a Samoa Joe.



Es por ello que el periodista Dave Metzler dio detalles de su próxima presentación. Esta se llevaría a cabo en Money in the Bank, el próximo 17 de junio.



Este sería el último evento de la WWE en la que Brock Lesnar mantenga el cinturón. Después de ello, empezaría su preparación para la UFC.