¡Hará de las suyas! Brock Lesnar visitará Raw el 30 de noviembre antes de pelear con Kofi Kingston en SmackDown 

Brock Lesnar está 'on fire'. En el último SmackDown Live la 'Bestia Encarnada' apareció sorpresivamente junto a Paul Heyman -su mánager- y retó a Kofi Kingston a una pelea por el título de la WWE. El miembro de The New Day aceptó y a los segundos recibió un F5.

El combate entre ambos se llevará a cabo el viernes 4 de octubre, día del estreno del show azul en FOX. Sin embargo, Lesnar tiene planeado visitar antes el Monday Night Raw. Lo hará el próximo 30 de noviembre en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix.

Así lo confirmó en Twitter la cuenta oficial del recinto. "Como si el Raw que se celebrará en estas instalaciones no fuera lo suficientemente grande, ahora tenemos el agrado de informales que Brock Lesnar también estará presente", reza el tuit.

Si Brock va a estar en el Raw de Phoenix, lo más probable es que el campeón de la WWE Kofi Kingston también esté presente, para calentar la pelea que tendrán el viernes de esa misma semana en SmackDown.

La última vez que Brock Lesnar apareció en Raw fue en el programa previo a SummerSlam.

► ¡Pura clase! Leyendas peruanas de las MMA se juntarán este 25 de setiembre en la edición 40 del FFC



► ¡Afilan las raquetas! El 'Equipo Europa' al mando de Roger Federer y Rafael Nadal ya se prepara para la Laver Cup



► No tuvieron piedad: Erick Rowan y Luke Harper masacraron a Roman Reigns y Daniel Bryan en SmackDown [VIDEO]



► ¡No se calla nada! Nick Kyrgios le respondió a leyenda del tenis australiano por haber pedido que lo sancionen