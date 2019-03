¡Quiso cambiar todo! Se revelaron los planes de Vince para acabar con la racha del Undertaker en WrestleMania 22

La revelación que hizo Bruce Prichard dejará boquiabierto a más de uno. Según el productor, Vince McMahon tenía planes distintos a lo que sucedió en aquella oportunidad en Chicago, donde The Undertaker acrecentó su invicto a 14-0 en WWE WrestleMania.

El en último episodio de Something To Wrestle, su podcast, Bruce Prichard sacó a la luz algunos datos y anécdotas de los años en que trabajó con The Undertaker. Uno de ellos fue que Vince McMahon quiso que la racha de Taker acabase en WrestleMania 22 y que el responsable de este final fuese el actual miembro del 'Salón de la Fama', Mark Henry.

"Un buen día, estaba sentado en mi despacho en Houston cuando Vince me llamó y me dijo que tenía una idea. Me preguntó qué me parecería terminar ya con la racha de The Undertaker... Yo le dije que si lo hace el tío correcto, no veo por qué no puede salir bien, me respondió que había pensado en Mark Henry. Recuerdo el largo silenció que siguió a esas palabras. Yo pensaba en que Mark llevaba en la empresa unos diez años, y no es que tuviese nada contra él, pero no creía que hacer algo como terminar la racha de Taker fuese lo que necesitaba para llevarlo al siguiente nivel". comentó

The Undertaker acabó esa noche con Mark Henry con una tumba rompecuellos y lo mandó al ataúd. Hizo su leyenda más grande y dejó a Vince sin planes. El 'Hombre Muerto' era indestructible en aquellas épocas y ahora, trece años después, está cerca al retiro.

