Caín Velásquez a Brock Lesnar: "Te voy a dejar otra cicatriz en tu cara" [VIDEO]

En el último Friday Night SmackDown, el campeón de la WWE Brock Lesnar y Paul Heyman estuvieron presentes. Lo hicieron para hablar sobre el combate que tendrá la 'Bestia Encarnada' contra el peleador mexicano Caín Velásquez en Crown Jewel.



Sin embargo, fueron interrumpidos por Rey Mysterio y por el mismo Caín, quienes pasaron un video de la pelea que este último tuvo contra Lesnar en 2010. Aquella vez, en una jaula de UFC, el estadounidense sufrió un corte en el lado izquierdo de su rostro.



Luego de recordar ese momento, Caín se dirigió a Brock: "Te voy a dejar otra cicatriz en el otro lado de tu cara". La acción está asegurada en el evento que se celebrará este jueves 31 de octubre en Riyad, Arabia Saudita.

Esta fue la amenaza de Caín Velásquez a Brock Lesnar. (Foto y video: FOX Sports 3/ WWE)

Este Friday Night SmackDown se está llevando a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada. Será el primer día del Draft de WWE, que repartirá a los superestrellas entre las marcas de Raw y del show azul.



Hasta el momento, Becky Lynch, The OC (AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows), Drew McIntyre, Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley, Kevin Owens, Alexa Bliss, Natalya, The Viking Raiders, Stree Profits y Nikki Cross están dentro de Raw.



En tanto, SmackDown tiene a Roman Reigns, 'The Fiend' Bray Wyatt, Sasha Banks, Braun Strowman, Lacey Evans, The Revival, Lucha House Party y Heavy Machinery.

