Kofi Kingston: "AEW no es para mí, pero me alegra que tengamos competencia"

En el próximo SmackDown, que se emitirá el viernes 4 de octubre por la señal de FOX en Estados Unidos, Kofi Kingston tendrá la pelea más importante de su carrera, pues deberá defender su título de la WWE ante nada más y nada menos que Brock Lesnar.

Sin embargo, el miembro de The New Day ha decidido hacer un alto a su preparación para conversar con el programa Sports Illustrated, en el que habló sobre AEW y el impacto de las redes sociales.

"Es genial que ahora tengamos competencia y, de verdad, me alegro bastante, sobre todo por Cody. Lo conozco muy bien y estoy seguro de que brindará nuevas oportunidades a muchos luchadores. Hay que felicitarlo por eso", dijo Kofi en declaraciones difundidas por Fightful.

"Pero, también tengo que decir que AEW no es para mí. Yo estoy enfocado en convertirme en el mejor campeón de la historia de la WWE. Y no tengo mucho tiempo para ver las peleas de otras empresas. No obstante, me encanta la competencia porque hace que todos den lo mejor de sí", agregó.

Sobre las redes sociales, el campeón de la WWE dijo: "Lo bueno que tienen es que ahora la gente puede interactuar con las superestrellas. Antes no era posible. Por ejemplo, en el canal de Xavier Woods, UpUpDownDown, pueden ver a los luchadores fuera de sus personajes. La gente quiere ver eso, quieren ver cómo son más allá de lo que se muestra la televisión".

