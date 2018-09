Cuando la WWE decidió darle la oportunidad a Carmella para ser campeona de SmackDown, muchos fanáticos cuestionaron el hecho. Y es que la empresa impulsó a la luchadora por encima de nombres como el de Charlotte Flair y Asuka.



Sin embargo, luego de perder el título, Carmella siguió recibiendo críticas. Por ello, en una reciente entrevista al portal Fightful.com, la excampeona no se quedó callada y respondió a quienes cuestionan su forma de luchar.

"Mis detractores no pueden borrar mis logros. No lo digo de manera irrespetuosa, no quiero que piensen que no me importa lo que digan los fans. No me refiero a eso, pero yo sé lo duro que he trabajado para llegar aquí, y eso es lo que realmente importa", dijo Carmella.



"Gané dos veces el Money in the Bank y canjee el maletín para convertirme en campeona. Fui campeona y nadie puede quitarme eso. Mi nombre siempre quedará en la historia como la primera Miss Money in the Bank", finalizó.