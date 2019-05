Unieron fuerzas: Charlotte Flair y Lacey Evans rompieron una mesa con el cuerpo de Becky Lynch [VIDEO]

Becky Lynch visitó el WWE Monday Night Raw de Londres pero su estancia no fue como esperaba. Pensó que saldría ilesa de la firma de contrato para las peleas que tendrá en Money in the Bank; sin embargo, Charlotte Flair y Lacey Evans se encargaron de hacerle notar que estaba equivocada.

The Man, como se hace llamar la irlandesa, tuvo comentarios sarcásticos para sus rivales (enfrentará a Charlotte Flair por el título femenino de SmackDown y a Lacey Evans por el de Raw). Esta actitud no le gustó a 'La Reina' ni a Evans, así que luego de firmar el contrato, la atacaron.

La irlandesa se pudo defender de Lacey Evans, pero cuando la atacó Flair ya no pudo hacer mucho. Al final, ambas luchadoras cargaron a Becky Lynch y la lanzaron contra la mesa que estaba en el cuadrilátero.

El Monday Night Raw londinense tendrá como evento principal la lucha entre Sami Zayn y Braun Strowman. Si el primero gana, podrá entrar a la lucha de escaleras de Money in the Bank. ¿Sami podrá vencer al gigante?

Así fue el ataque de Charlotte Flair y Lacey Evans a Becky Lynch en el Raw de Londres. (WWE)

