Aunque CM Punk se fue de WWE hace cuatro años, su nombre se sigue siendo coreado por los fanáticos, quienes quieren verlo de nuevo en el ring. Un sueño aún lejano, pues su presente está en UFC y en lo que será su lucha ante Mike Jackson el 9 de junio.

Sin embargo, luego de esa segunda pelea en el octágono, CM Punk confirmó que estará presente en un evento de lucha libre. El llamado 'Mejor en el Mundo' firmará autógrafos para la organización 'All In' el 31 de agosto en Chicago.

Con la asistencia de CM Punk a un evento de lucha libre, los rumores de una posible vuelta al wrestling se incrementan. Y más teniendo en cuenta la situación que atraviesa WWE , pues sus shows están bajando sus ratings.

Aunque no es un evento de WWE , la presencia de CM Punk generará repercusiones en la empresa. Y es que hay posibilidad de que el luchador esté envuelto en parte del evento 'All In', el cual se realizará un día después de la firma de autógrafos.

Cabe señalar que el 'All In' es un evento producido por The Young Bucks y Cody Rhodes. El objetivo de los organizadores es vender 10 mil entradas. Además de CM Punk , estarán presentes Kenny Omega, Pentagón Jr, entre otros.