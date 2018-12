Por Antonio Seminario Arevalo

La tradición de WWE se escribe con un líder caudillo que se enfrenta e intercambia roles con una élite pequeña de luchadores. Pero desde casi siempre las estelares han necesitado de resurmirse en tres luchadores: Lo fueron Hulk Hogan, Randy Savage y Ultimate Warrior; The Rock, Stone Cold Steve Austin y Triple H; John Cena, Randy Orton y Edge; Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose. Y ahora, con gran vanguardia: Daniel Bryan, AJ Styles y The Miz.

AJ Styles se ha ganado con gran esfuerzo y talento una posición privilegiada en WWE. Llegó siendo una estrella en todo el mundo y sus actuaciones -sabiendo cómo sacar grandes peleas a prácticamente cualquier oponente- lo han colocado como líder de SmackDown Live cuando este programa empezó un camino independiente por intentar competir con Monday Night Raw, marca al que ahora supera en calidad y creatividad con gran trecho.

Sus capacidades lo hicieron ver como alguien casi invencible. Siempre pudo superar todo reto que tuvo en frente. Fue así hasta que se dio una gran noticia: Daniel Bryan podía volver a luchar luego de recibir el alta médica tras estar dos años fuera de los encordados. El luchador más querido de WWE, el verdadero héroe del pueblo, el que nunca se rindió para poder abrazar una vez más su pasión por la lucha libre desde su esencia estaba de vuelta para reclamar lo que nunca perdió.

Pero en un giro inesperado, y a la vez muy lógico, Bryan traicionó sus ideales y se convirtió en rudo. Le arrebató el WWE Championship a Styles con un golpe ilegal que el árbitro no advirtió para luego atacarlo de forma despiadada. Un cambio a rudo tan sorprendente como el protagonizado por Hulk Hogan, el héroe americano y engreído del público, para convertirse en Hollywood Hulk Hogan y liderar la NWO.

Se dice que fue el mismo Bryan quien estuvo presionando para dejar de ser un chico bueno. Fue su idea. Una decisión osada pues tras su regreso a la lucha libre profesional contando una historia de superación y el respaldo que siempre tuvo se perfilaba para ser una vez más el luchador técnico más importante de SmackDown Live. Pero decidió cambiar esa forma de ser por una apuesta vanguardista: Un ecologista que reconoce su estatus y que necesita demostrar su superioridad.

-Al que nadie le tenía fe-

The Miz tuvo que trabajar duro durante más de diez años para que su talento empezara a ser reconocido. En sus orígenes en la lucha libre fue despreciado, era visto como un hablador descartable que se ufanaba de un talento que carecía. Pero precisamente su versatilidad con el micrófono fue lo que le empezó a labrar un espacio como un luchador a tener en cuenta. Supo venderse como un gran rudo con insultos y discursos llenos de pasión.

Por otra parte, The Miz no será el luchador más talentoso, tal vez ni siquiera entre en el top 10 de SmackDown Live, pero nadie puede negar que es alguien responsable, aguerrido y que en los últimos dos años su calidad sobre el ring se elevó a niveles que nadie podría prever en él. Ejemplos: no suele causar lesiones -al menos no graves-, siguió su lucha cuando en una ocasión perdió un diente en directo y en el episodio del martes dio pelea de primer nivel frente AJ Styles.

No es casualidad que The Miz haya sido el encargado de darle la bienvenida a los cuadriláteros a Daniel Bryan tras su retiro temporal. Tampoco fue cosa del azar el que fuese el protagonista de la primera rivalidad de AJ Styles cuando El Fenomenal arribó a WWE hace casi tres años. De hecho, su desempeño ha hecho que en algún momento sea el favorito para ganar el Royal Rumble en ciertas casas de apuesta. Que pueda ser campeón mundial una vez más es algo que pasará tarde o temprano.

-Triunvirato-

Hay mucho talento en WWE que no es bien aprovechado. Este no es el caso para Bryan, Styles y The Miz. Ser agentes en la historia en torno al máximo campeonato de la empresa se justifica precisamente porque son actualmente los mejores de SmackDown Live. Styles es el mejor técnico, The Miz es el mejor rudo siendo alabado como técnico por su carisma; y Bryan se está convirtiendo en el mejor rudo.

Entre los tres se están nutriendo. Prueba de ello es que en el pasado capítulo de la Marca Azul, The Miz presionó a Bryan a admitir que gracias a seguir su consejo abandonó su bondad para convertirse en campeón. No consiguió este propósito, pero ayudó a que el campeón presente mejor su nueva personalidad: un agresivo campeón que cuenta con un enfoque ambientalista.

El camino es previsible: Bryan intentará establecerse como el principal chico malo de SmackDown Live teniendo como nemesis a Styles. En el medio podrá intervenir The Miz para reclamar el título de Daniel o simplemente interferir en las aspiraciones de El Fenomenal. Y es en el cómo de todo esto donde estará lo más interesante de los varones de SmackDown que quizás podamos ver hasta la temporada de WrestleMania.