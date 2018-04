Daniel Bryan estuvo en el ring del Greatest Royal Rumble por 1h16m5s. Hizo historia, pero lo pagó muy caro. El luchador de la WWE terminó con terribles heridas en el pecho y delató a su agresor.



En una entrevista después de su impresionante papel el pasado viernes, Daniel Bryan señaló a Roderick Strong como el culpable. Este ingresó en el puesto 34.



"No peleo con él desde el 2009 y lo primero que hace es destrozarme el pecho", aseguró Daniel Bryan. Sin embargo, no tiene ningún resentimiento.



La lesión le durará un par de días, pero el récord no se lo quitarán fácilmente. A un mes de haber regresado a la WWE, Daniel Bryan no dejó dudas sobre su excelente estado físico.



A pesar de su hazaña, no pudo llevarse la victoria en el Greatest Royal Rumble. Braun Strowman ganó el cinturón verde tras ganar en la pelea de 50 hombres.

Roderick Strong Roderick Strong es luchador de NXT. (WWE)