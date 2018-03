Desde que se vio forzado a retirarse de WWE , debido a una lesión en el cuello en 2016, Daniel Bryan hizo lo imposible para volver al ring. Y es que el excampeón visitó a cada especialista hasta encontrar pruebas que ayuden a corroborar que sí puede luchar.

Aunque pasaron dos años de pruebas, Daniel Bryan no desistió. Y finalmente el día llegó, la WWE le dio el alta médica para que vuelva a luchar. Por eso, en el SmackDown de Dallas, el aún gerente general azul tuvo muchos sentimientos encontrados.

"Quiero agradecer a todos los fanáticos de WWE por el apoyo, porque cada vez que subí a este ring siempre me brindaron su cariño. Además, otra persona que merece mis agradecimientos es mi esposa Brie Bella", dijo Daniel Bryan.

"Cuando yo estaba deprimido, Brie siempre estuvo ahí. Ella me apoyó y me ayudó a buscar a varios especialistas hasta encontrar pruebas que ayuden a sustentar que estoy apto para luchar. No podría haberlo hecho sin ella", agregó el excampeón de WWE.

Luego del emotivo discurso, Daniel Bryan confesó que no sabe cuándo ni dónde volverá a luchar en WWE. Pero no descartó regresar para WrestleMania 34, evento del próximo 8 de abril.