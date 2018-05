Daniel Bryan conoce los dos lados de la moneda: ser luchador y directivo en la WWE . Y para ambos casos, siempre luchó contra las filtraciones. Tanto que ha revelado la curiosa técnica de la compañía para evitar que esto suceda.



En el podcast de Chris Jericho, 'Talk is Jericho', Daniel Bryan señaló que la WWE está en cruzada para evitar más rumores a las redes sociales. No quiere que sus guiones sean conocidos antes de que la acción se lleve a cabo.



"Ahora, la WWE no se dicen los planes hasta que los luchadores están a punto de salir al ring. Estamos en una etapa en la que, con las redes sociales, los creativos no se fían y no quieren sorpresas ni filtraciones. Ahora se guardan los planes y los secretos hasta que están a punto de salir, para que sepan lo que deben hacer", señaló Daniel Bryan .



Muchas veces, la WWE ha tenido que cambiar sus planes originales porque los fanáticos conocen de antemano lo que va a pasar. Además, hay algunos luchadores que 'meten la pata' al tratar de promocionar sus próximas peleas mediante sus redes sociales.



Por su parte, Daniel Bryan está regresando poco a poco a su rutina como luchador de la WWE . La próxima meta es disputar un título.