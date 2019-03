Mira la puerta trasera: ¿Dean Ambrose ya no aparecerá en eventos televisados de WWE?

Cada vez más lejos de WWE. Dean Ambrose podría estar contando los días para hacer su vida lejos de los cuadriláteros de la compañía. Y es que 'Lunatic Finger' no ha aparecido en eventos televisados y se especula que su camino a la puerta trasera está cada vez más recto.

Dean Ambrose apareció por última vez en el RAW del 11 de marzo, cuando retó y peleó ante Drew McIntyre, luego que éste atacara a Roman Reigns y lo dejara visiblemente adolorido. Tras ello, en una pelea sin reglas que le concedió Triple H, McIntyre lo dejó malherido y no volvió a mostrarse en televisión.



En los eventos pay-per-view (pago por ver), Ambrose no ha vuelto a aparecer y se rumorea que ya no seguiría en la compañía. Antes de ese Raw, se había vuelto a juntar con sus amigos de The Shield en Fastlane y se pensó que volvería a tomar protagonismo, pero no fue así.



No tiene previsto aparecer en WrestleMania 35 ni en otros eventos previos. Mientras tanto, sí ha estado luchando en los eventos no televisados. Por lo pronto, su papel como acompañante en la rivalidad entre McIntyre y Reigns podría dar luces de lo que espera WWE hacer con él. ¿Se quedará o continuará 'Lunatic Finger'?

