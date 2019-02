No tuvieron problemas: The Usos son los nuevos campeones en parejas de SmackDown

El WWE Elimination Chamber EN VIVO y EN DIRECTO comenzó con todo. The Usos , de los hermanos Jimmy y Jey son los nuevos campeones por parejas de SmackDown al vencer a The Miz y Shane McMahon.

Desde el inicio, los McMahon quisieron amedrentar a los hermanos, pero no les tomaron mucha importancia. Shane es atacado, pero reacciona. Un golpe a Jimmy en el apron, quien cae. Luego, maniobra a Jey en el ring hasta que los campeones lo echan al exterior

La pelea no acababa ahí. Los hermanos logran dominar a The Miz y mantenerlo en la lona durante un largo tiempo. Jimmy le saca la camiseta a The Miz y la lanza contra Shane, y un clásico clothesline para burlarse. The Miz aplica el Skull Crushing Finale y busca la cuenta, pero Jimmy responde y aplicar un puente para llevarse la victoria tras la cuenta de tres.

Continúa el evento más esperado por todos los fanáticos. Sigue las incidencias del Elimination Chamber en Depor.com. El MINUTO a MINUTO del segundo megaevento del año de la WWE desde Houston, Texas.