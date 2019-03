Triunfó la amistad: The Shield regresó a la WWE con una gran victoria en Fastlane 2019 [VIDEO]

Pelea Estipulación

The Usos © vs. The Miz & Shane McMahon Por los títulos en pareja de SmackDown

Daniel Bryan © vs. Kevin Owens Por el título de WWE

Bayley & Sasha Banks © vs. Nia Jax & Tamina Por los título femeninos en pareja de WWE

Asuka © vs. Mandy Rose Por el título femenino de SmackDown

The Shield vs. Bobby Lashley, Drew McIntyre & Baron Corbin Pele en equipos

Charlotte vs. Becky Lynch Si gana Becky, ambas pelearán con Ronda en WrestleMania 35

The Revival © vs. Aleister Black & Ricochet vs. Chad Gable & Bobby Rode Por los títulos en pareja de RAW

Rey Mysterio vs. Andrade Combate individual