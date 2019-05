Parece que no se queda: Goldberg habría firmado con WWE para pelear solo por una noche en Arabia Saudita 

Hace unos días, la WWE , la empresa más importante de lucha libre, anunció que Goldberg volvería a pelear en un cuadrilátero. Y lo haría el próximo 7 de junio en un evento que la empresa celebrará en Yeda, Arabia Saudita.

Sin embargo, su presencia en la compañía de Vince McMahon solo sería por un día. Según el periodista Matt Boone, del medio Rajah.com, el veterano luchador acordó con el 'Jefe' que solo peleará una noche y que lo hará en tierras saudís.



Entre los fanáticos de la lucha libre surgió un rumor de que la WWE habría contratado a Goldberg para que no se vaya a trabajar como productor a la All Elite Wrestleing (AEW). No obstante, Boone asegura que esto no sería verdad, y que solo sería una idea que estaba en la cabeza del 'Jefe'.



La última vez que Goldberg piso un ring de la WWE para pelear fue en WrestleMania 33, aquella vez perdió contra Brock Lesnar. Pero, ¿a quién enfrentará en el próximo evento de Arabia Saudita? Aún no se sabe. Lo único seguro es que Bobby Lashley le ha dejado un mensaje insinuando que le gustaría tener un combate contra él. Goldberg solo le contestó con un emoticón de puño.



Tuit del medio Rajah.com. (Twitter) Tuit del medio Rajah.com. (Twitter)

► ¡Buen debut! Rafael Nadal inició el Masters 1000 de Madrid con un triunfo sobre Félix Auger-Aliassime



► Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics: sigue el Juego 5 de las semifinales de los playoffs de la NBA en el Fiserv Forum



► Las razones de la muerte de Richard Hidalgo explicadas por su mánager deportivo [VIDEO]



► "Ejemplo de empuje": el mensaje del amigo de Richard Hidalgo, hallado muerto en el Himalaya