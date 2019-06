¡Momento intenso! Goldberg tuvo un careo con The Undertaker previo a la pelea que tendrán en WWE Super ShowDown [VIDEO]

Goldberg pisó por primera vez SmackDown Live para dejarle un mensaje a The Undertaker antes de la pelea que tendrán en WWE Super ShowDown. "He estado esperando esta lucha por más de veinte años, ahora, finalmente, tengo lo que tanto he ansiado", dijo el excampeón universal y una de las leyendas de la extinta WCW.

"La noche de ayer escuché a 'Taker' decir que no quiere al Goldberg de familia, y le voy a dar la razón, porque se va a enfrentar con alguien que le va a patear el trasero. Este viernes, 'Taker', tú vas a descansar en paz", sentenció Goldberg.

Luego del mensaje, sonaron las campanas, todo se puso oscuro, y The Undertaker se hizo presente detrás de Goldberg. Tuvieron un corto 'careo' y luego el 'Hombre Muerto' desapareció.

Así fue el careo entre Goldberg y The Undertaker. (WWE)

El SmackDown Live de esta semana se celebra en la ciudad de Laredo, en Texas, y será el último antes del evento WWE Super ShowDown, que se llevará a cabo en Arabia Saudita este viernes 7 de junio. Goldberg pisará por primera vez.



En la primera pelea de la velada, Kofi Kingston y Xavier Woods derrotaron a Kevin Owens y Sami Zayn, pero el campeón de la WWE no pudo celebrar porque Dolph Ziggler le aplicó una 'patada a la quijada'. Además, R-Truth perdió su título 24/7 ante Elias y luego lo recuperó.

