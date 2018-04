Campanadas y música tenebrosa. Es así como entra The Undertaker a cada una de sus peleas en la WWE. El Greatest Royal Rumble no fue la excepción; sin embargo, muchos de sus seguidores criticaron el tiempo que se demoró en llegar al ring.



Este viernes, en el Greatest Royal Rumble, The Undertaker se demoró dos minutos en caminar desde el estrado al ring de la WWE. Mientras tanto, los fanáticos no dejaron de corear su nombre.



Una vez al lado de las cuerdas del ring, The Undertaker se tomó otros dos minutos para subir al cuadrilátero. Se quedó admirando el ataúd y quitándose el sombrero y la capa.



Al final, The Undertaker superó a Rusev en el Greatest Royal Rumble. Era su primera pelea de este tipo desde hace diez años.