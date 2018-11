WWE: El hermoso gran problema que tiene con Rousey, Lynch y Flair

Por Antonio Seminario Arevalo

Cuando WWE visitó Lima hace un par de años, Bayley comentó en una entrevista para "El Comercio" que el gran objetivo y sueño dorado de todas las mujeres de la empresa era ser protagonistas de la lucha estelar de un WrestleMania. En ese entonces se hablaba de la naciente revolución femenina, pero ahora se avanzó tanto y el nivel está llegando alturas superlativas que no sería nada descabellado pensar que el sueño se haga realidad dentro de pocos meses.

-Factor competencia-

En Monday Night Raw Ronda Rousey no tiene rival. Es una pena decir que su mayor contrincante son Nia Jax y Alexa Bliss mientras que Bayley y Sasha Banks -de talento comprobado- aún no han tenido oportunidad de medirse con la ex campeona de UFC. Y mientras que WWE siga queriendo construir su personaje como alguien indestructible pero inexperto, lo que va a terminar logrando es tener una versión en pañales de Brock Lesnar.

Rousey tiene un talento innato para este negocio. Sabe vender historias de lucha libre para no ser una simple cyborg. Y no necesitó de gran esfuerzo para hacerse de un nombre pues llegó siendo ya una mega estrella. Pero es su personalidad -la que en el pasado ya le trajo críticas y problemas- es lo que puede truncar ese camino de ser el principal rostro del elenco femenino. Necesita de quién saque lo mejor y despiadado de precisamente su forma de ser.

Así como John Cena fue capaz de dar luchas espectaculares gracias a su compañero de lucha -ya sea CM Punk o Shawn Michaels-, Rousey está formando su personalidad de peleadora en WWE gracias a la reciente competencia. Hasta antes de entrar en disputa con Lynch, vivía acartonada y cómoda como monarca de Monday Night Raw; y con la paliza recibida de manos de Charlotte Flair solo le debería de quedar una opción: demostrar que puede ser una verdadera sádica para castigar a rivales.

-Factor bondad-

WWE está acostumbrado de que sus estelares sean chicos muy buenos. Pero Becky Lynch es la más aplaudida por su actitud despiadada frente a su ex amiga y un discurso de contracorriente hacia el poder con actitudes rudas. En Survivor Series, Charlotte fue aclamada no solo por la excelente pelea que le dio a Rousey, sino por la maldad impregnada en cada golpe con la espada de bambú y la silla que utilizó de arma.

El público no quiere más gente como Roman Reigns, muy buenos e impuestos como estrellas que ganan todas sus luchas de forma casi milagrosa. No necesita de personajes artificiales. Lo dicho antes en este mismo espacio, lo que está haciendo que el público se enganche a una historia es porque sus protagonistas demuestran actitudes tanto buenas como erradas: nadie es cien por ciento bueno ni cien por ciento malo.

Alguien dentro de la empresa de los McMahon parece que entendió esto último y esa es la razón de la reciente actitud de Flair. Si funcionó con Lynch, por qué no aplicar la misma fórmula con quien siempre fue la primera opción de estrella entre las mujeres. Según Dave Meltzer, del "Wrestling Observer", dichas acciones obedecen a que WWE quiere a las dos mencionadas y Rousey en un mismo nivel.

-Factor talento-

Charlotte se convirtió en la líder de las mujeres de WWE. La más talentosa, triunfadora e influyente. No por nada la llaman La reina. Pero con la llegada de Rousey quedó desplazada al segundo lugar cuando esta demostró su talento. Y en los últimos meses se tuvo que conformar con un tercer puesto en el podio con Becky Lynch como la verdadera atracción no solo de las féminas, sino incluso hasta de toda la empresa.

Si hasta hace poco la única lucha que parecía merecer el estelar de un evento era el Rousey vs Flair, con el ascenso de Lynch se añade un tercer nombre que podría ser la protagonista de una rivalidad que bien construida sería un clásico instantáneo -como lo consiguieron en su momento Banks y Bayley en NXT-.

Rousey, Flair y Lynch han demostrado con creces que pueden presentar peleas que tienen a todo el público al borde de sus asientos. Prueba de ello fueron los ataques y contra ataques en Survivor Series y la disputa de Última mujer en pie del evento Evolution. Además, hay que tener en cuenta la coyuntura favorable para su desarrollo como estrellas que alcanzan la cima por encima de sus competidoras y compañeros varones.

-Factor onírico-

Puede ser lamentable que en Monday Night Raw reciente Rousey solo quiso golpear a alguien para no ser vista como vulnerable. Mientras que Flair justificó su agresividad como una misión que aceptó de Lynch; quien no apareció. La primera presentó un discurso al estilo de Roman Reigns -lo que puede ser una primera llamada de atención de la dirección que puede estar tomando su papel en WWE-; y la segunda no supo dar continuidad de la faceta mostrada de forma fehaciente.

Pero es normal. Hay que saber dosificar las emociones porque de ser cierto lo dicho por Meltzer habrá que tener paciencia hasta ver cómo las tres luchadoras alcanzan un mismo nivel. Tienen tiempo de agrandar su popularidad, y el terreno está cediendo para ellas: Pues con la ausencia de grandes historias entre los competidores varones y el papel de súper mega estrella que tenía Reigns, son ellas las llamadas a hacer historia.

Como se dijo, el camino ya está labrado. Con los recientes enfrentamientos la semilla ya fue sembrada y está a la espera en germinar en una revancha de Flair contra Rousey, en una edición e intento de redención de Flair contra Lynch, o en la esperada lucha de ensueño Rousey contra Lynch. O quizás el futuro sea aún más hermoso, cumpliendo con diferentes rumores, y veamos una triple amenaza en un escenario como la pelea estelar de WrestleMania 35.