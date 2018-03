Hulk Hogan no ha sido tímido al mencionar una y otra vez que quiere regresar a la WWE. Sus hijos tampoco, quienes se han mostrado optimistas cuando les han preguntado sobre una aparición sorpresa. Es por ello que muchos consideraron que esta se realizaría en WrestleMania 34.



Sin embargo, el mismo Hulk Hogan lo ha negado. El exluchador de la WWE habló para las cámaras de TMZ y reveló que no tiene intenciones de ser parte del show del próximo 8 de abril.



"No, señor, WrestleMania está fuera de los planes. En todo caso, espero regresar a la WWE eventualmente", señaló el rubio. No pisa el ring desde el 2015, año en el que fue despedido.



Bien podría ser un claro rechazo a la WWE, o también un intento de despistar a la gente. Ronda Rousey lo hizo en Royal Rumble y fue la luchadora sorpresa de la noche.



Hulk Hogan estuvo envuelto en una polémica por insultos racistas que emitió en una grabación que se reveló hace tres años. Además, protagonizó otro escándalo, en el que se revelaron grabaciones de un vídeo sexual junto a Heather Clem, la exesposa de Bubba The Love Sponge.