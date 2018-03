Desde hace varias semanas, John Cena ha hecho pública su idea de pelear contra The Undertaker en WrestleMania 34. Y a dos semanas del megaevento de WWE , el 'Enterrador' sigue sin responder al reto del 'Marine'.

A pesar de que en el WWE RAW de Cleveland, John Cena luchó contra Kane en un combate sin descalificación, no hubo señal de The Undertaker. El combate transcurrió sin sobresaltos, ya que el 'Monstruo Rojo' dominó por partes el encuentro.

Sin embargo, todo cambió cuando John Cena trajo una mesa al ring. Aunque llevaba la ventaja, el 'Marine' no dejó de mirar para todos lados, buscando a The Undertaker. Inclusive, no tuvo mejor idea que usar algunas poses característica de 'Taker'.

Por si fuera poco, John Cena le aplicó una 'garra contra lona' a Kane, pero ni así logró que haya alguna señal de The Undertaker. Luego de vencer al enmascarado, el 'Marine' se desesperó y volvió a incitar al 'Enterrador'.

WWE

"Si no haces nada, me decepcionas y les dejas claro a todos los que creyeron en The Undertaker, que no te importaron nunca. Espero, verte la próxima semana antes de WrestleMania", dijo John Cena antes de irse del WWE RAW.