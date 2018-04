Por más de cuatro semanas, John Cena buscó a The Undertaker para tener una pelea en WrestleMania 34. Sin embargo, no encontró respuesta en ninguno de sus intentos. Esto obligó a que el excampeón de WWE asista al evento, pero como aficionado.

Para los demás asistentes fue una sorpresa ver a John Cena en esta zona. Por eso, más de uno no perdió la oportunidad de tomarse una foto con él e incluso pedir un autógrafo. En medio del público, el 'Marine' logró ver a 'The Undertaker'.

John Cena no dudó en acercarse y grabar un video. "Chicos esto es increíble, no lo van a creer. Aquí vamos..Es The Undertaker", dijo el 16 veces campeón de WWE. Evidentemente, se trató de un fanático que se vistió como el 'Enterrador'.

Como se recuerda, John Cena intentó retar a The Undertaker a un combate en WrestleMania 34 luego de perder dos oportunidades titulares. La primera fue en RAW, en la Cámara de la Eliminación y la segunda fue en SmackDown, en Fastlane.