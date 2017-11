La pelea entre Brock Lesnar y Jinder Mahal en Survivor Series 2017 será una de las más épicas en la historia de la WWE. Es por ello que merece tener un árbitro que acorde a la magnitud de este encuentro y John Cena sería el elegido.

Un póster se ha hecho viral en redes sociales, donde aparece el 'Marine' al lado de los campeones de la WWE. Según su vestimenta, sería el encargado de poner las reglas en el combate.

wwe (Difusión)

Aunque aún no se ha hecho oficial, la veracidad de los luchadores en el mismo hace que más de uno se confunda. En especial porque esta no sería la primera vez que John Cena use la camiseta a rayas.

Ya lo ha hecho antes y también por una pelea titular. Fue el veedor del enfrentamiento entre Randy Orton y Wade Barrett por el título de la compañía.

La última aparición del luchador fue en No Mercy, donde perdió ante Roman Reigns.