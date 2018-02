John Cena es uno de los más veteranos que lucharán en Elimination Chamber 2018 , pero ni su experiencia lo hubiese podido haber salvado del castigo de Kurt Angle. El mánager de Raw casi lo condena, pero fue The Miz quien se llevó la peor parte en miras al próximo evento de la WWE.



El 'Marine' dio la bienvenida al show rojo que se llevó a cabo en San Leandro, California. Anunció que estaría en WrestleMania 34, asumiendo que ganaría Elimination Chamber 2018.



Sin embargo, The Miz apareció para interrumpirlo. Fue ahí cuando Kurt Angle anunció que ambos tendrían que pelear. El perdedor sería el primero en entrar a la jaula de Elimination Chamber 2018.



Después de varios intentos por llegar a la cuenta de tres, John Cena logró imponerse. Así, pudo zafarse del castigo. Ahora le toca dar la talla el próximo 25 de febrero.



Hasta el momento se sabe que Braun Strowman, Elias, John Cena, Roman Reigns y The Miz están en la pelea por el cupo a WrestleMania 34. El último miembro se conocerá durante esta emisión.