¡Lo sufre la WWE! Kenny Omega firmó por AEW [VIDEO]

La All Elite Wrestling (AEW) viene con todo para romper la hegemonía de la WWE. Y es que la nueva compañía quiere acaparar el mercado jalándose a figuras reconocidas del mundo wrestling. Y Kenny Omega fue una de ellas.

Kenny Omega estuvo voceado para aparecer en el último Royal Rumble como una de las sorpresas, pero esto nunca se dio. Ayer, durante la conferencia del evento Double or Nothing, el canadiense de 35 años fue confirmado para formar parte del roster de la compañía, que busca cambiar el mundo de la lucha libre con AEW. Pero no todo quedó ahí.

Mientras Omega daba su conferencia, Chris Jericho apareció y, sin mediar palabras, lo atacó delante de todos, hasta que tuvo que ser retirado por el personal de seguridad del evento. La rivalidad entre ambos luchadores se intensificó en el último año.

Kenny Omega culminó recientemente su contrato con New Japan Pro Wrestling (NJPW). El luchador, ahora vicepresidente, se decantó por la empresa de Cody y The Young Bucks, siendo una de las contrataciones más fuertes hasta el momento para la promoción de la AEW.