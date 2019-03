¡Lo dejó claro! Kofi Kingston: "Todos saben muy bien que no soy un luchador de segunda división" [VIDEO]

Después del SmackDown de Ohio, Kofi Kingston fue entrevistado en el backstage por la WWE. El excampeón en parejas comentó el segmento que protagonizó con Vince McMahon y con sus amigos de The New Day.

Como se recuerda, el ' Jefe' le dijo que no tiene pasta de campeón, que no merece una oportunidad por el título de la WWE y que debería seguir peleando al costado de Xavier Woods y Big, porque con The New Day obtenía buenos resultados. Además, le planteó un reto para el próximo show azul: deberá vencer a Randy Orton, Samoa Joe, The Bar y Rowan si quiere enfrentarse a Daniel Bryan en WrestleMania 35.

Ante esto, Kofi declaró: "Siempre he tenido que luchar duro para llegar a donde estoy. Ha sido una batalla difícil y he tenido que esforzarme mucho. No esperaba que mi camino para pelear en el magno evento sea diferente".

Y añadió: "Pueden decirme lo que quieran, pero saben muy bien que no soy un luchador de segunda división. Solo necesitaba una oportunidad y ahora la tengo. Estoy contento por obtenerla. Y si debo enfrentarme a cinco superestrellas, así lo haré. Tengo que ganar mi pase a WrestleMania".



